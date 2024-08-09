Наслідки літніх мандрівок: чим змити бітум з кузова авто

Одна з технологій ремонту шляхів, застосовуваних нашими шляховиками, передбачає поливання асфальту рідкими та гарячими чорними сумішами на основі чи то бітуму, чи то гудрону. І до даного техпроцесу нам би не було діла, якби той бітум не прилипав до наших коліс і потім з них не розлітався на кузов. З якого за певних умов прибрати його повністю буває не можливо.

Чому бітум такий негарний

Бітуму та інших чорних смолистих речовин з арсеналу шляховиків треба боятись тому, що вони часто просочуються в шар лаку та фарби на кузові і "перефарбовують" ці місця назавжди. І прибрати ці сліди не вдається ані хімічними препаратами, ані навіть глибоким (професійним) поліруванням.

Зеленкувато-темні плями, "нитки" та розводи, залишаючись на місці в цілому стертих плям, дуже помітні на світлій фарбі кузова. І особливо виділяються вони, якщо краплі та чорну павутину бітуму не прибрали відразу.

В принципі, ці рельєфні утворення можна видалити будь-коли – спеціальними препаратами або підручними засобами (про це нижче). Проте, якщо після потрапляння цієї чорної отрути на кузов минуло вже кілька годин, їдка основа смоли часто встигає проникнути в фарбу (лак). І в результаті на ній залишаються ті самі зеленкувато-чорні або сіро-зелені сліди, які повторюють формою видалені вами плями.

Чим видалити бітум з фарби кузова

Після проїзду відрізку шляху, що ремонтується, варто зупинитись і оглянути лакофарбове покриття кузова в районі колісних арок, на порогах і дверях, рідше – на передньому бампері. Іноді чорну смолу збирають на себе колісні диски (ковпаки); і вони так само як кузов, можуть отримати темні сліди.

Принципово важливо видалити бітум з фарби або лаку негайно, поки його основа не в'їлася в лакофарбове покриття;

Бажано мати в багажнику який-небудь спеціальний препарат для видалення бітуму. Також підійде звичайний бензин, дизпальне чи гас. Якщо фарба на машині ще заводська, у крайньому випадку можна взяти слабкий розчинник типу уайт-спіриту. Підручним засобом може послужити також побутовий очищувач для скла, моторна олива або … маргарин з найближчого гастронома (перевірено!);

Будьте обережні, щоб в запалі боротьби з бітумом не пошкодити поверхню, залишивши на ній мікроподряпини. Не застосовуйте жорсткі кухонні мочалки, брудні ганчірки та абразивні речовини.

Коротко

Негайне видалення свіжої смоли з кузова – насправді другий за важливістю інструмент боротьби з бітумними плямами. Першим бар’єром мав би стати шар воскової поліролі, завчасно нанесений на кузов. Дбайливі автовласники навосковують ЛФП двічі на рік – на початку зимового та літнього сезону. Тонкий шар воскового матеріалу перешкоджає швидкому проникненню бітуму у структуру лака та фарби. Більш сучасні захисні засоби на нано-основі працюють у цьому сенсі ще ефективніше.