Последствия летних путешествий: чем смыть битум с кузова авто

Одна из технологий ремонта путей, применяемых нашими путевиками, предусматривает поливку асфальта жидкими и горячими черными смесями на основе битума или гудрона. И до данного техпроцесса нам бы не было дела, если бы тот битум не прилипал к нашим колесам и потом из них не разлетался на кузов. С которого при определенных условиях убрать его полностью бывает невозможно.

Почему битум так некрасив

Битума и других черных смолистых веществ из арсенала дорожников нужно бояться потому, что они часто проникают в слой лака и краски на кузове и перекрашивают эти места навсегда. И убрать эти следы не удается ни химическими препаратами, ни даже глубокой (профессиональной) полировкой.

Зеленовато-темные пятна, "нити" и разводы, оставаясь на месте в целом стертых пятен, очень заметны на светлой краске кузова. И особенно выделяются они, если капли и черную паутину битума не убрали сразу.

В принципе, эти рельефные образования можно удалить никогда – специальными препаратами или подручными средствами (об этом ниже). Однако если после попадания этого черного яда на кузов прошло уже несколько часов, едкая основа смолы часто успевает проникнуть в краску (лак). И в результате на ней остаются те же зеленовато-черные или серо-зеленые следы, которые повторяют по форме удаленные вами пятна.

Чем удалить битум из краски кузова

После проезда ремонтируемого отрезка пути следует остановиться и осмотреть лакокрасочное покрытие кузова в районе колесных арок, на порогах и дверях, реже – на переднем бампере. Иногда черную смолу собирают на себя колесные диски (колпаки); и они так же как кузов могут получить темные следы.

Важно удалить битум из краски или лака немедленно, пока его основание не въелось в лакокрасочное покрытие;

Желательно иметь в багажнике какой-нибудь специальный препарат для удаления битума. Также подойдет обычный бензин, дизтопливо или керосин. Если краска на машине еще заводская, в крайнем случае можно взять слабенький растворитель типа уайт-спирита. Подручным средством может послужить также бытовой очиститель для стекла, моторное масло или… маргарин из ближайшего гастронома (проверено!);

Будьте осторожны, чтобы в пылу борьбы с битумом не повредить поверхность, оставив на ней микроцарапины. Не применяйте жесткие кухонные мочалки, грязные тряпки и абразивные вещества.

Кратко

Немедленное удаление свежей смолы из кузова – действительно второй по важности инструмент борьбы с битумными пятнами. Первым барьером должен стать слой восковой полироли, заранее нанесенный на кузов. Заботливые автовладельцы воскресают ЛФП дважды в год – в начале зимнего и летнего сезона. Тонкий пласт воскового материала препятствует быстрому проникновению битума в структуру лака и краски. Более современные защитные средства на нано-основе работают в этом смысле еще более эффективно.