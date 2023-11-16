Наслідки дуже значні. Єврокомісія відвідала КПП, заблокований перевізниками Польщі

Представники Єврокомісії відвідали один з КПП на кордоні з Україною, заблокований польськими перевізниками, назвавши наслідки "дуже значними". Там виразили сподівання на те, що уряди України та Польщі знайдуть рішення цієї ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Так, вчора відбувся візит високопоставленої делегації Єврокомісії на пункт перетину кордону в Польщі, де відбуваються протести, щоб взяти участь у дискусіях з обома сторонами - урядом і протестувальниками.

"Цей візит дозволяє нам побачити ситуацію на місці й оцінити наслідки цього протесту, які є дуже значними. Черги на кордонах надзвичайно великі. Умови для далекобійників дуже важкі. Є також дуже значні економічні наслідки цього протесту. Звичайно, ми ретельно вимірюємо вплив цього на місцях", - заявив речник Єврокомісії Адальберт Янц.

При цьому в Єврокомісії не змогли назвати цифр, які б могли описати ситуацію, що склалась, в арифметичному еквіваленті.

"У нас немає конкретних цифр, які ми можемо надати на цьому етапі щодо фактичного впливу на торгівлю. Але це гарне питання, і ми обов’язково побачимо, чи на якомусь етапі це відобразиться на цифрах експорту, зокрема в сільськогосподарській частині, але також і з іншого боку", - сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Коментуючи вимоги польських перевізників запровадити комерційні дозволи для їхніх українських колег, Янц підтвердив позицію, що Єврокомісія озвучувала раніше.

"Будь-яке повторне запровадження системи дозволів або квот для автомобільних перевезень є юридично неможливим, оскільки це було б несумісним з Угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Цю угоду про автомобільні перевезення, звичайно, було укладено також за згоди держав-членів", - нагадав Янц.

На його думку, перш за все, національні органи як держав-членів, так і України мають забезпечити дотримання положень угоди на практиці.

"Також якщо є проблеми з реалізацією - це те, що ми можемо обговорити і допомогти з дискусіями владі, щоб вирішити будь-які такі проблеми на практиці - у діалозі", - резюмував речник Єврокомісії.

Блокування КПП на кордоні України та Польщі

Польські перевізники розпочали страйк у понеділок, 6 листопада. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною - пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. Як розповідали в ДПСУ, на третій день страйку на кордоні простоювали 1700 вантажівок на трьох КПП з Польщею.

13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон із Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками. 16 листопада польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для України. Крім того, РБК-Україна писало, що Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.