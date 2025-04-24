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Наслідки атаки РФ на Київську область: пошкоджено будинки, є постраждалі

Фото: наслідки атаки у Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти цієї ночі здійснили комбіновану атаку по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкодження, пожежі, також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської державної адміністрації Микола Калашника.

"Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці", - йдеться у повідомленні.

Також Микола Калашник поінформував, що за оновленою інформацією у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Крім того, пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту.

У Вишгородському районі через ворожу атаку пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості були ліквідовані.

Ще одну пожежу ліквідували пожежа в полі у Броварському районі.

 Фото: наслідки атаки РФ по Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - додав начальник КОВА.

Атака РФ на Україну

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакував україну дронами та ракетами. Звуки вибухів лунали щонайменше у Києві, Харкові, Запоріжжі та Павлограді.

Найбільше внаслідок атаки РФ постраждали Київ і Харків. В обох містах було зафіксовано багато пошкоджень. Також внаслідок атаки є постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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