Наслідки атаки РФ на Київську область: пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач

Російська Федерація у ніч на понеділок, 23 грудня, знову атакувала територію України. Цього разу зафіксовано наслідки обстрілу Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області та Telegram-канал Київської ОВА.
Як розповіли в обласній військовій адміністрації, в області працювали сили ППО. Завдяки цьому є збиті ворожі цілі. На щастя серед людей постраждалих немає.
Однак внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено лінію електромереж. Електропостачання вже відновлено.
Також в іншому районі було пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та 3 автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені двері та фасади, пошкоджені покрівлі. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Нагадаємо, з 10:00 22 грудня до 09:00 23 грудня Російська Федерація атакувала Україну 72 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів. Загалом протиповітряній обороні вдалось знищити 47 з них.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.