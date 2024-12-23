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Наслідки атаки РФ на Київську область: пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач

Фото: наслідки обстрілу Київської області 23 грудня (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у ніч на понеділок, 23 грудня, знову атакувала територію України. Цього разу зафіксовано наслідки обстрілу Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області та Telegram-канал Київської ОВА.

Як розповіли в обласній військовій адміністрації, в області працювали сили ППО. Завдяки цьому є збиті ворожі цілі. На щастя серед людей постраждалих немає.

Однак внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено лінію електромереж. Електропостачання вже відновлено.

Також в іншому районі було пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та 3 автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені двері та фасади, пошкоджені покрівлі. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Фото: наслідки обстрілу Київської області 23 грудня (t.me/kyivregionpolice)

Нагадаємо, з 10:00 22 грудня до 09:00 23 грудня Російська Федерація атакувала Україну 72 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів. Загалом протиповітряній обороні вдалось знищити 47 з них.

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