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Наследие налоговой милиции. В БЭБ оставят "маски-шоу": зачем

Автор: Сергей Пышкин

Бюро экономической безопасности не планирует отказываться от"маски-шоу". Это гарантирует безопасность детективов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника в интервью для Украинской правды.

"Маски-шоу" - это так называемые подразделения физической защиты. Будут ли они существовать в БЭБ? Да, будут, но это подразделения, которые обеспечат безопасность работы работников Бюро экономической безопасности. Где гарантия, что на детектива не будет совершено нападение во время проведения обыска? Нет такой гарантии. Поэтому работники, которые будут обеспечивать безопасность детективов БЭБ, будут присутствовать", - заявил Мельник.

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