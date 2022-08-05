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Насколько Украина готова к отопительному сезону: ответ Шмыгаля

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на начало августа Украина готова к отопительному сезону на 60%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, работа по подготовке ведется ежедневно.

"Состояние готовности к отопительному сезону почти 60%. Состояние готовности жилых домов к отопительному сезону 56%, сетей - 57%, объектов теплоснабжения - 58%. Уже 141 объект теплоснабжения отремонтирован. Две ТЭЦ, которые получили повреждения от обстрелов, уже восстановлены", - отметил он.

По его словам, до начала отопительного сезона нужно накопить 2,5 млн тонн угля, на сегодня запасы составляют 1,8 млн тонн. Что касается газа, то уже закачано в хранилища 12,1 млрд кубов из необходимых 19 млрд.

Напомним, ранее в Кабмине сделали важное заявление об отопительном сезоне, в частности, о дате его начала и о том, какая температура будет в домах украинцев этой зимой.

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Денис ШмыгальОтопительный сезон