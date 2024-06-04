Наскільки з початку війни в Україні зменшилися активи олігархів РФ: відповідь Нацполіції

З початку повномасштабного вторгнення присутність російського сегмента в Україні зменшилася приблизно на 90%. Загалом правоохоронці виявили та арештували активів російських олігархів на 38 млрд гривень.

Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель в інтерв'ю РБК-Україна .

"Основний кейс - це Ocean Plaza, бенефіціарним власником якого є Аркадій Ротенберг (його називають "гаманець Путіна" - ред.). Кошти з Ocean Plaza через ланцюжок різних компаній прямували на російські рахунки, з яких фінансувалося виробництво російської зброї", - зазначив Рубель.

Він також розповів, що після деокупації Бучі правоохоронці знайшли на місцях розстрілів мирних жителів гільзи від патронів, що були вироблені Тульським патронним заводом. Він входить в орбіту підприємств, що належать родині Ротенбергів.

Минулого року ТРЦ Ocean Plaza було націоналізовано у власність держави.

Теж саме відбулося й з Альфа-банком, який фактично належав російському олігарху Михайлу Фрідману.

"Ми провели багато аналітики щодо підприємств, які співпрацювали з росіянами. На початку повномасштабного вторгнення, співробітники Департаменту проаналізували діяльність майже 16 тисяч компаній, пов'язаних з РФ, 7 тисяч - поставили на контроль. Інформацію про них одразу передали до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, тим самим запобігли виведенню з України до країн-агресорів понад 200 млрд гривень у якості заборгованості перед імпортерами РФ", - розповів Рубель.

За його словами, загалом правоохоронці виявили та арештували російських активів на 38 млрд гривень. Усі вони наразі працюють на благо та потреби України, зокрема ЗСУ. Серед них гвинтокрил Bell-427, літак Gulfstream G650, 47 вантажних автомобілів, 55 легкових автомобілів, та 3 бортові напівпричепи передані українським захисникам.

Начальник ДСР також зазначив, що в Україні до початку повномасштабної війни було дуже багато російського бізнесу.

"При цьому складно надати оцінку обсягу російських активів, оскільки, починаючи ще з 2014 року, весь великий бізнес прямо чи опосередковано був пов'язаний із росіянами. І щоб уникнути можливого санкційного тиску, почав приховувати та маскувати справжніх бенефіціарів, номінально оформивши його на ряд офшорних компаній різних юрисдикцій", - додав він.

Водночас, за його словами, за більш ніж два роки повномасштабної війни присутність російського сегменту в Україні зменшилася приблизно на 90%.

"Я думаю, десь на 90% (зменшилися активи російських олігархів - ред.). Ми цей сегмент майже виключили", - зазначив Рубель.

В Україні націоналізували мільярдні активи російських олігархів

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд з початку війни ухвалив рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. До державного бюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів.

Серед власників цих комерційних структур близькі до російського диктатора Володимира Путіна брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

Зокрема, у власність держави було націоналізовано такі активи:

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд гривень);

ТРЦ Ocean Plaza орієнтовною вартістю понад 350 млн доларів (Ротенберги);

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (Гінер).

Також ми повідомляли, що протягом 2023 року до Агентства з розшуку та менеджменту активів було передано російських активів на загальну суму в 11,5 млрд гривень.