Наскільки може вирости ціна землі в Україні і від чого це залежить

Наскільки реально може здорожчати земля

"Поки земля в Україні є засобом виробництва, а не інвестиційним інструментом, як в інших країнах Європи (наприклад, в Англії чи Польщі), то зростання ціни на неї в найближчі п’ять років можливо в два рази, не більше", - заявив Дмитро Скорняков.

За його словами, спочатку земля може дорожчати потроху, наприклад, 10% на рік. Після закінчення війни динаміка вартості може пришвидшитись. Але, швидше за все, зупиниться в межах 4 тис. доларів за гектар.

"Лише якщо в нашій державі зроблять все можливе, щоб права інвесторів, права власності були повністю захищені, щоб все відбувалося законно, прозоро й чесно, - ось тоді попит та ціни на сільгоспземлі можуть суттєво змінитися. Земля має перетворитися на інвестиційно привабливий та захищений актив", - переконаний співрозмовник РБК-Україна.

На сьогодні ціна сільськогосподарської землі в Україні коливається в межах 500 – 2,5 тис. доларів за гектар, залежно від регіону та інших факторів. Протягом найближчих трьох років можна розраховувати лише на орендні платежі, а це від 4% до 8% на рік від вартості землі. В наступні 4 – 6 років теж не варто очікувати гігантського зростання доходів від володіння землею, максимум - в два рази.

"Але можливий і інший сценарій. Все залежить від того, яким шляхом піде Україна, як успішно виконає свої KPI. В найкращому варіанті через 4 – 6 років за умови закінчення війни ми могли б навіть наздогнати в деяких областях польські ціні на землю, а це від 5 до 10 тис. доларів за 1 га залежно від регіону", - прогнозує Дмитро Скорняков.

Нагадаємо, з 2024 року в Україні стартував другий етап земельної реформи – право купувати сільськогосподарську землю отримали юридичні особи. До цього протягом двох з половиною років, починаючи з липня 2021-го, купувати землю в Україні могли виключно фізичні особи.

Прихід на ринок купівлі-продажу с/г землі юридичних осіб наразі однаковою мірою не виправдав ні занадто оптимістичних сподівань, ні апокаліптичних негативних очікувань, які панували в суспільній свідомості чи не з моменту запровадження мораторію на продаж землі сільгосппризначення в 2001 році. А проте попит і ціни на сільськогосподарські землі ростуть.

За підрахунками KSE Агроцентру, якщо в 4 кварталі 2023 року середньозважена ціна гектара сільгоспземлі становила 37,7 тис. грн, то в перші три місяці 2024-го вона збільшилась до 42 тис. грн. Найбільше зростання відбулось у січні 2024 року, що збіглося з відкриттям ринку землі для юридичних осіб. Після стагнації ціни в лютому – в березні відновився незначний ріст.

За даними Держгеокадастру, в період від початку року до 14 травня середня ціна гектару земель сільськогосподарського призначення склала: 56 503 грн – в січні, 48 408 грн – в лютому, 45 504 грн – у березні, 50 793 грн – у квітні, 55 644 грн – у першій половині травня.

Про те, якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити, читайте в матеріалі РБК-Україна.