Как сильно может вырасти цена земли в Украине и от чего это зависит

Насколько реально может подорожать земля

"Пока земля в Украине является средством производства, а не инвестиционным инструментом, как в других странах Европы (например, в Англии или Польше), то рост цены на нее в ближайшие пять лет возможен в два раза, не больше", - заявил Дмитрий Скорняков.

По его словам, изначально земля может дорожать понемногу, например 10% в год. После войны динамика стоимости может ускориться. Но, скорее всего, остановится около 4 тыс. долларов за гектар.

"Только если в нашем государстве сделают все возможное, чтобы права инвесторов, права собственности были полностью защищены, чтобы все происходило законно, прозрачно и честно, - вот тогда спрос и цены на сельхозземли могут измениться. Земля должна превратиться в инвестиционно привлекательный и защищенный актив", – убежден собеседник РБК-Украина.

На сегодняшний день цена сельскохозяйственной земли в Украине колеблется в пределах 500 – 2,5 тыс. долларов за гектар, в зависимости от региона и других факторов. В ближайшие три года можно рассчитывать преимущественно на арендные платежи, а это от 4% до 8% в год от стоимости земли. В последующие 4 – 6 лет тоже не стоит ждать гигантского роста доходов от владения землей, максимум – в два раза.

"Но возможен и другой сценарий. Все зависит от того, по какому пути пойдет Украина, как успешно выполнит свои KPI. В лучшем варианте через 4 – 6 лет при условии окончания войны мы могли бы даже догнать в некоторых областях польские цены на землю, а это от 5 до 10 тыс. долларов за 1 га в зависимости от региона", – прогнозирует Дмитрий Скорняков.

Напомним, с 2024 года в Украине стартовал второй этап земельной реформы – право покупать сельскохозяйственную землю получили юридические лица. До этого в течение двух с половиной лет, начиная с июля 2021 года, покупать землю в Украине могли исключительно физические лица.

Приход на рынок купли-продажи с/х земли юридических лиц пока в равной степени не оправдал ни слишком оптимистичных надежд, ни апокалиптических негативных ожиданий, господствовавших в общественном сознании чуть ли не с момента введения моратория на продажу земли сельхозназначения в 2001 году. Однако спрос и цены на сельскохозяйственные земли растут.

По подсчетам KSE Агроцентра, если в 4 квартале 2023 года средневзвешенная цена гектара сельхозземли составила 37,7 тыс. грн, то в первые три месяца 2024 она увеличилась до 42 тыс. грн. Наибольший рост произошел в январе 2024 года, что совпало с открытием рынка земли для юридических лиц. После стагнации цены в феврале – в марте возобновился незначительный рост.

По данным Госгеокадастра, в период с начала года по 14 мая средняя цена гектара земель сельскохозяйственного назначения составила: 56 503 грн – в январе, 48 408 грн – в феврале, 45 504 грн – в марте, 50 793 грн – в апреле, 55 644 грн – в первой половине мая.

О том, какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать, читайте в материале РБК-Украина.