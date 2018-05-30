Насиров заявил отвод прокурорам, в заседании объявлен перерыв

В зале заседаний Шевченковского райсуда пропал свет

Бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил отвод прокурорам по делу. На данный момент в заседании суда объявлен перерыв в связи с отсутствием света, передает корреспондент РБК-Украина.

"Заявляю отвод прокурорам, потому что не доверяю им. Прошу предоставить надлежащую правовую оценку действиям прокуроров", - заявил Насиров.

Отметим, в момент зачитывания отвода в суде погас свет. Таким образом, объявлен технический перерыв до разрешения технических неполадок.

Напомним, ранее прокурор по делу Насирова Роман Симкив сообщил, что зачитывание обвинительного акта может занять менее 2 лет. На сегодня зачитана уже третья часть обвинительного акта.

Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств на сумму свыше 2 млрд гривен. Следствие считает, что он в интересах нардепа Александра Онищенко предоставлял ряду предприятий рассрочку на выплату налогов.