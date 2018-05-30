Насіров заявив відвід прокурорам, у засіданні оголошено перерву

У залі засідань Шевченківського райсуду зникло світло

Колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив відвід прокурорам у справі. На даний момент у засіданні суду оголошено перерву в зв'язку з відсутністю світла, передає кореспондент РБК-Україна.

"Заявляю відвід прокурорам, тому що не довіряю їм. Прошу надати належну правову оцінку діям прокурорів", - заявив Насіров.

Відзначимо, в момент зачитування відводу в суді згасло світло. Таким чином, оголошено технічну перерву до вирішення технічних неполадок.

Нагадаємо, раніше прокурор у справі Насірова Роман Симків повідомив, що зачитування обвинувального акта може зайняти менше 2 років. На сьогодні зачитано вже третю частину обвинувального акта.

Насірова підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів на суму понад 2 млрд гривень. Слідство вважає, що він в інтересах нардепа Олександра Онищенка надавав ряду підприємств розстрочку на сплату податків.