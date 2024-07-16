"Насіння для майбутнього 2024". Huawei запросила найкращих українських студентів на освітню програму у Римі

Міжнародна освітня програма "Насіння для майбутнього", організатором якої вже 16-й рік поспіль є компанія Huawei, цьогоріч проходила у Римі з 1 до 5 липня. Основними темами події стали: інновації, диджиталізація, сталий розвиток та підприємництво. Участь у заході взяли 150 студентів із 23 країн, серед яких і п’ятеро найбільш талановитих студентів із п’яти провідних українських університетів.

Під час програми учасники ознайомилися з останніми тенденціями розвитку 5G, штучного інтелекту, хмарних обчислень, кібербезпеки, протидії зміні клімату тощо. Зокрема, студенти прослухали лекції на теми "5G та цифрова енергія" і "Штучний інтелект та хмарні сервіси".

Для талановитої молоді були організовані майстер-класи й тренінги з розвитку професійних навичок від провідних фахівців компанії Huawei. Далі під керівництвом менторів студенти розробляли цифрові рішення для подолання викликів і сталого розвитку місцевих громад, а також готували й презентували власні амбітні стартапи у межах конкурсу Tech4Good.

Україну представляли студентки, яких попередньо вибрало експертне журі цьогорічного нацвідбору: На цьогорічній програмі Україну представляють п’ять талановитих студенток:

Анастасія Сидоренко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, спеціальність — електронні комунікації та радіотехніка

Алла Пінчук, Національний авіаційний університет, спеціальність — електронні комунікації та радіотехніка

Анастасія Курманова, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, спеціальність — комп'ютерні науки (освітня програма "Штучний інтелект")

Анастасія Товкес — Державний університет інформаційно-комінукаційних технологій, спеціальність — інформаційні системи та технології

Анастасія Моргун — Кошалінська Політехніка, спеціальність — IT management systems.

Нагадаємо, що торік локальна програма "Насіння для майбутнього" відбувалася у Києві з 6 до 13 листопада. Інтенсивна восьмиденна програма проходила на базі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій та столичного інноваційного парку UNIT.City. Проєктами-переможцями минулого року були визначені: дрони для збирання нафти з поверхні води, нова система безпеки та діагностики роботи на підприємствах і робот-помічник для дітей з інвалідністю.

Україна є постійним учасником програми "Насіння для майбутнього" з 2016 року. За цей час 100 українських студентів взяли участь у програмі, а найуспішніші з них пройшли навчання і відвідали головний офіс Huawei у м. Шеньчжень. Учасниками «Насіння для майбутнього» стають студенти університетів (технічних та нетехнічних спеціальностей) із високими результатами навчання, які живуть в Україні, активно цікавляться технологіями, хочуть працювати у сфері ІКТ та використовувати технології у різних галузях.

Програма дає можливість отримати сучасні теоретичні знання й практичний досвід, що в майбутньому допомагає молодим фахівцям підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.