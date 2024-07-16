"Семена для будущего 2024". Huawei пригласила лучших украинских студентов на образовательную программу в Риме

Международная образовательная программа "Семена для будущего", организатором которой уже 16-й год подряд является компания Huawei, проходила в Риме с 1 по 5 июля. Основными темами происшествия стали: инновации, диджитализация, устойчивое развитие и предпринимательство. Участие в мероприятии приняли 150 студентов из 23 стран, среди которых и пятеро наиболее талантливых студентов из пяти ведущих украинских университетов.

В ходе программы участники ознакомились с последними тенденциями развития 5G, искусственного интеллекта, облачных вычислений, кибербезопасности, противодействия изменению климата и т.д. В частности, студенты прослушали лекции по темам "5G и цифровая энергия" и "Искусственный интеллект и облачные сервисы"

Для талантливой молодежи были организованы мастер-классы и тренинги по развитию профессиональных навыков ведущих специалистов компании Huawei. Далее под руководством менторов студенты разрабатывали цифровые решения для преодоления вызовов и устойчивого развития местных общин, а также готовили и презентовали амбициозные стартапы в рамках конкурса Tech4Good.

Украину представляли студентки, которых предварительно выбрало экспертное жюри нынешнего нацотбора: На программе этого года Украину представляют пять талантливых студенток:

Анастасия Сидоренко, КПИ им. Игоря Сикорского, специальность - электронные коммуникации и радиотехника

Алла Пинчук, Национальный авиационный университет, специальность - электронные коммуникации и радиотехника

Анастасия Курманова, Государственный университет информационно-коммуникационных технологий, специальность - компьютерные науки (образовательная программа "Искусственный интеллект")

Анастасия Товкес - Государственный университет информационно-коммуникационных технологий, специальность - информационные системы и технологии

Анастасия Моргун – Кошалинская Политехника, специальность – IT management systems.

Напомним, что в прошлом году локальная программа "Семена для будущего" проходила в Киеве с 6 по 13 ноября. Интенсивная восьмидневная программа прошла на базе Государственного университета информационно-коммуникационных технологий и столичного инновационного парка UNIT.City. Проектами-победителями в прошлом году были определены: дроны для уборки нефти с поверхности воды, новая система безопасности и диагностики работы на предприятиях и робот-помощник для детей с инвалидностью.

Украина является постоянным участником программы "Семена для будущего" с 2016 года. За это время 100 украинских студентов приняли участие в программе, а самые успешные из них прошли обучение и посетили головной офис Huawei в Шэньчжэне. Участниками семян для будущего становятся студенты университетов (технических и нетехнических специальностей) с высокими результатами обучения, которые живут в Украине, активно интересуются технологиями, хотят работать в сфере ИКТ и использовать технологии в различных отраслях.

Программа позволяет получить современные теоретические знания и практический опыт, что в будущем помогает молодым специалистам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.