Насильству немає виправдань. Зеленський відреагував на замах на Трампа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на екс-президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", - написав він.
Зеленський висловив радість через те, що Дональд Трамп уже в безпеці та побажав йому швидкого одужання.
"Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", - зазначив він.
На колишнього президента США Дональда Трампа вчинили замах. Інцидент стався під час мітингу у штаті Пенсільванія.
Стрілком виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Він стріляв з даху з відстані близько 120 метрів від сцени, з якої виступав Трамп.
На даний момент відомо, що Трамп отримав легке вогнепальне поранення. Загинув один із глядачів. Нападника було застрелено.
Докладніше про те, що сталося, - у матеріалі РБК-Україна.
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