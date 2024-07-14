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Насильству немає виправдань. Зеленський відреагував на замах на Трампа

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на екс-президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", - написав він.

Зеленський висловив радість через те, що Дональд Трамп уже в безпеці та побажав йому швидкого одужання.

"Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу.  Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", - зазначив він.

Замах на Трампа

На колишнього президента США Дональда Трампа вчинили замах. Інцидент стався під час мітингу у штаті Пенсільванія.

Стрілком виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Він стріляв з даху з відстані близько 120 метрів від сцени, з якої виступав Трамп.

На даний момент відомо, що Трамп отримав легке вогнепальне поранення. Загинув один із глядачів. Нападника було застрелено.

Докладніше про те, що сталося, - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд Трамп