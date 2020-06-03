Нашли замену Huawei: Канада построит 5G вместе со Швецией

Канада отказалась от китайской компании Huawei Technologies, которую ранее планировали привлечь к проекту создания телекоммуникационной сети пятого поколения - 5G. Теперь эту задачу выполнят шведская компания Ericsson и финская Nokia.

Об этом сообщает агентсво Reuters.

О новом решении стало известно во вторник, 2 июня. Так, две крупнейшие канадские телекоммуникационные компании Bell Canada и Telus Corp объединились со шведской компанией Ericsson (ERICb.ST) и финской Nokia Oyj. Последние станут поставщиками необходимого оборудования.

Также ранее немецкая компания Telefonica Deutschland выбрала Ericsson для создания своей основной мобильной сети 5G в Германии.

Агентство Reuters напомнило, что на прошлой неделе Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия заслушал дело финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Суд поддержал возможность выдачи гражданки Китая Соединенным Штатам. Решение об экстрадиции должен принять также министр юстиции Канады. В США Ваньчжоу обвиняют в банковском мошенничестве, ей угрожает до двадцати лет тюрьмы.

Отметим, что китайская компания Huawei стала причиной экономической войны между США и Китаем. Американское правительство обвинило компанию в шпионаже для Пекина.

Напомним, еще в мае 2019 года Минторговли США внесло Huawei в черный список, как компанию, деятельность которой "противоречит национальной безопасности США".