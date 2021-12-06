Нашли снегоход, но туриста на месте не было: в Карпатах продолжаются поиски мужчины

В частности, предварительно поиски мужчины продолжались до часу ночи. Спасателям удалось найти его снегоход, однако самого туриста не выявлено.

По информации ведомства, сегодня работы возобновили в 05:00.

К ним привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений г. Ужгород, г. Мукачево, г. Иршава, пгт Межгорье, с. Нижние Ворота и с. Пилипец.

Кроме этого, в поисках спасателям помогают 5 волонтеров.

Фото: в Карпатах продолжаются поиски мужчины (zk.dsns.gov.u)