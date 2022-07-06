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Нашли паспорт РФ: замглавы Харьковского облсовета хотят отстранить

Фото: замглавы Харьковского облсовета имеет российский паспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

ГБР инициировало отстранение от должности заместителя главы Харьковского областного совета. У чиновника нашли российский паспорт, который он получил в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

По информации ведомства, у мужчины нашли паспорт гражданина РФ, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, удостоверение водителя и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.

Указано, что ГБР уже обратилось в Харьковский облсовет с целью отстранения чиновника от должности, поскольку чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в том числе тайной информации.

Известно, что вопрос его отстранения областной совет планирует рассмотреть в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области арестовали активы 13 российских компаний, что косвенно способствуют военной агрессии РФ против Украины.

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ХарьковГБР