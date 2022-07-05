В Харьковской области арестовали активы более дюжины российских компаний
Суд наложил арест на активы 13 частных предприятий, косвенно способствующих военной агрессии России против Украины. Всего арестовано имущество на сумму более 40 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что учредители и конечные бенефициары предприятий - это российские граждане и юридические лица. Эти компании перечисляют полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, которые в свою очередь платят налоги в государственный бюджет России.
Речь идет о компаниях из разных отраслей - торговли топливом, продуктами питания или табачными изделиями, производства бытовой техники или медицинского оборудования и тому подобное.
Так, Киевский районный суд Харькова наложил арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих предприятий на общую сумму более 40 млн гривен.
Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупных размерах) Уголовного кодекса.
Сейчас идет процесс передачи активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Напомним, в Украине арестовали российские активы уже на 33 млрд гривен.
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