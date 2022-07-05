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В Харьковской области арестовали активы более дюжины российских компаний

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 16:52
В Харьковской области арестовали активы более дюжины российских компаний Фото: в Харьковской области арестовали активы более дюжины российских компаний (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд наложил арест на активы 13 частных предприятий, косвенно способствующих военной агрессии России против Украины. Всего арестовано имущество на сумму более 40 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что учредители и конечные бенефициары предприятий - это российские граждане и юридические лица. Эти компании перечисляют полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, которые в свою очередь платят налоги в государственный бюджет России.

Речь идет о компаниях из разных отраслей - торговли топливом, продуктами питания или табачными изделиями, производства бытовой техники или медицинского оборудования и тому подобное.

Так, Киевский районный суд Харькова наложил арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих предприятий на общую сумму более 40 млн гривен.

Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупных размерах) Уголовного кодекса.

Сейчас идет процесс передачи активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, в Украине арестовали российские активы уже на 33 млрд гривен.

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