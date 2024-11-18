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Наші ППО кращі. У Ірані зробили цинічну заяву щодо отриманої зброї від РФ

Ілюстративне фото: у Ірані зробили цинічну заяву щодо отриманої зброї від РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Один із керівників підрозділу з операцій аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану Давуд Шейхян заявив, що системи ППО його країни кращі від російських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Iran International.

Зокрема, він заявив, що Іран активно використовує установки С-300, тому не бачить потреби у тому, щоб додатково закуповувати у Росії системи С-400.

"Наші нинішні системи мають набагато кращі можливості порівняно з С-400", - сказав Шейх'ян.

Варто зауважити, що попри ці заяви ЗМІ писали про те, що Іран прагнув отримати від Росії передові військові технології, в тому числі винищувачі Су-35 і систему протиповітряної оборони С-400, однак Москва досі їх не поставила.

Нагадаємо, що офіційно Росія завершила поставку зенітно-ракетних систем С-300 до Ірану в 2016 році.

 

Ізраїль вдарив по Ірану

26 жовтня Ізраїль атакував іранські військові об'єкти у відповідь на удари балістичними ракетами. Ціллю стали бази, пов'язані з ракетним виробництвом та ППО, а також дві секретні бази.

Згодом стало відомо, що під час повітряних ударів по військових об’єктах в Ірані 26 жовтня ізраїльська авіація знищила три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які були ключовим елементом системи ППО Ірану.

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