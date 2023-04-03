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"Наші двері для нього зачинені". Ердоган образився на посла США в Туреччині

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що посол США в Туреччині Джефф Флейк більше не зможе проводити зустрічі з офіційними представниками Анкари, після того, як він зустрівся з опозиційним кандидатом на виборах у Туреччині 14 травня Кемалем Киличдароглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

"Посол Джо Байдена відвідує пана Кемаля (Киличдароглу, - ред.). Як тобі не соромно, думай головою. Ти - посол. Твій співрозмовник тут - президент", – сказав Ердоган.

Він закінчив свої слова так:

"Наші двері для нього зачинені, ти його більше не побачиш. Чому? Ти знатимеш своє місце. Ти знатимеш свій обов'язок як посла. Ти дізнаєшся, як працює посол".

Додамо, американський посол Джефф Флейк зустрівся з Киличдароглу 30 березня.

Як повідомлялось, турецький опозиціонер Кемаль Киличдароглу 6 березня став головним суперником президента Реджепа Тайїпа Ердогана на президентських виборах, які відбудуться 14 травня.

При цьому чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після виборів, які відбудуться через півтора місяці, може втратити більшість у парламенті.

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