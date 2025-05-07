Індія пояснила ракетний удар по Пакистану: розвідка вказала на загрозу атак
У Індії прокоментували ракетний удар по Пакистану, заявивши, що їхні дії були зваженими і пропорційними. Удари були необхідні для стримування транскордонного тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India.
Перший заступник голови МЗС Вікрам Місрі заявив, що Індія вжила відповідних заходів у відповідь на потенційну загрозу нових атак з боку терористичних груп.
За його словами, розвідувальні дані вказували на ймовірність нових нападів, що ставлять під загрозу національну безпеку країни.
Також зазначив, що Індія скористалася своїм правом на відповідь, щоб зупинити транскордонний тероризм, і підкреслив, що дії уряду були ретельно зваженими і не призвели до ескалації конфлікту.
"Таким чином, примус, як для стримування, так і для запобігання, і тому раніше сьогодні вранці Індія скористалася своїм правом відповісти, щоб стримати такий більш транскордонний тероризм. Наші дії були зваженими та не ескалаційними, пропорційними та відповідальними", - зазначив Місрі.
Нещодавно Міністерство оборони Індії повідомило про початок операції "Сіндур". У рамках цієї операції країна завдає ударів по інфраструктурі терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі. Також там сказали, що було проведено 9 об'єктів.
Загострення між Індією та Пакистаном
22 квітня група озброєних людей атакувала туристів у місті Пахалгам. Внаслідок атаки загинули 25 громадян Індії та один громадянин Непалу. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Кашмірський опір".
Індія звинуватила в атаці Пакистан. Однак Ісламабад відкинув ці звинувачення і стверджує, що це було "повстання місцевих".
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