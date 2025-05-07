Индия объяснила ракетный удар по Пакистану: разведка указала на угрозу атак

Фото: Индия объяснила свои действия после атаки на Пакистан (Getty Images)

В Индии прокомментировали ракетный удар по Пакистану, заявив, что их действия были взвешенными и пропорциональными. Удары были необходимы для сдерживания трансграничного терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

Первый заместитель главы МИД Викрам Мисри заявил, что Индия приняла соответствующие меры в ответ на потенциальную угрозу новых атак со стороны террористических групп. По его словам, разведывательные данные указывали на вероятность новых нападений, ставящих под угрозу национальную безопасность страны. Также отметил, что Индия воспользовалась своим правом на ответ, чтобы остановить трансграничный терроризм, и подчеркнул, что действия правительства были тщательно взвешенными и не привели к эскалации конфликта. "Таким образом, принуждение, как для сдерживания, так и для предотвращения, и поэтому ранее сегодня утром Индия воспользовалась своим правом ответить, чтобы сдержать такой более трансграничный терроризм. Наши действия были взвешенными и не эскалационными, пропорциональными и ответственными", - отметил Мисри.