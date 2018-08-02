В "Нашем крае" назвали причины задержки выплат пенсий

В "Нашем крае" считают, что задержка выплат пенсий связана с ошибочной экономической политики Кабмина

Задержка в выплате пенсий – не вина отдельных чиновников, а следствие ошибочной экономической политики правительства. Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

По его словам, то, что пенсионеры перестали вовремя получать свои пенсии, свидетельствует о полном провале политики правительства в экономической сфере.

"То, что на прошлой неделе пенсионеры вовремя не получили пенсий – не ошибка отдельных чиновников, а следствие ошибочной экономической политики правительства. Как бы ни пытались чиновники списать все на недостаток средств от плательщиков единого социального взноса, настоящая причина одна – отсутствие у правительства системной работы с экономикой. Только рост экономики, появление новых рабочих мест и увеличение доходов граждан будут гарантировать все социальные выплаты", – отметил Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" отметил, что пока правительство не перестанет работать "в интересах олигархов", украинцам не избежать задержек социальных выплат в будущем.

"Олигархически ориентированная экономика привела к тому, что остаток средств на Едином казначейском счете составляет 1,99 миллиарда гривен. Хотя еще год назад было 44,06 млрд грн – в 22 раза больше. Заем Пенсионному фонду для финансирования пенсий в июле почти опустошил государственную казну. Нам нужна экономика развития, а не экономика долгов и сбережений", – уверен Мазурчак.

Он призвал власть применить действенные инструменты, которые запустят развитие экономики.

"Наш край" призывает правительство возродить отечественную промышленность, создать условия для развития ИТ-сферы, поддержать отечественный агросектор, построить инфраструктуру и стимулировать экспорт отечественной продукции, а не сырья. Именно эти инструменты усилят способность государства гарантировать все социальные выплаты, а также их рост", – резюмировал Мазурчак.

Как известно, в июле 2018 была задержка выплат пенсий. В Пенсионном фонде Украины объяснили задержку выплат разрывами поступления средств от единого социального взноса. Госказначейство в конце июля этого года выделило кредит Пенсионному фонду, чтобы профинансировать пенсии за июль 2018 года.