В "Нашому краї" назвали причини затримки виплат пенсій

В "Нашому краї" вважають, що затримка виплат пенсій пов'язана з помилковою економічною політикою Кабміну

Затримка у виплаті пенсій – не вина окремих чиновників, а наслідок хибної економічної політики уряду. Про це заявив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак.

За його словами, те, що пенсіонери перестали вчасно отримувати свої пенсії, свідчить про повний провал політики уряду в економічній сфері.

"Те, що минулого тижня пенсіонери вчасно не отримали пенсій – не помилка окремих чиновників, а наслідок хибної економічної політики уряду. Як би не намагалися чиновники списати все на брак коштів від платників єдиного соціального внеску, справжня причина одна – відсутність у уряду системної роботи з економікою. Лише зростання економіки, поява нових робочих місць та збільшення доходів громадян будуть гарантувати всі соціальні виплати", – зазначив Мазурчак.

Співголова партії "Наш край" зазначив, що поки уряд не перестане працювати "в інтересах олігархів", українцям не уникнути затримок соціальних виплат у майбутньому.

"Олігархічно-орієнтована економіка призвела до того, що залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку становить 1,99 мільярда гривень. Хоча ще рік тому було 44,06 млрд грн – в 22 рази більше. Позика Пенсійному фонду для фінансування пенсій в липні майже спустошив державну казну. Нам потрібна економіка розвитку, а не економіка боргів та заощаджень", – упевнений Мазурчак.

Він закликав владу застосувати дієві інструменти, які запустять розвиток економіки.

"Наш край" закликає уряд відродити вітчизняну промисловість, створити умови для розвитку ІТ-сфери, підтримати вітчизняний агросектор, розбудувати інфраструктуру і стимулювати експорт вітчизняної продукції, а не сировини. Саме ці інструменти посилять здатність держави гарантувати всі соціальні виплати, а також їх зростання", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, у липні 2018 була затримка виплат пенсій. У Пенсійному фонді України пояснили затримку виплат розривами надходження коштів від єдиного соціального внеску. Держказначейство в кінці липня цього року виділив кредит Пенсійному фонду, щоб профінансувати пенсії за липень 2018 року.