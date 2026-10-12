"Наше завдання – навчити людину виживати на війні": як готують морпіхів у навчальному центрі 36-ї бригади ВМС

Тут одночасно можуть проходити базову загальновійськову підготовку до 240 матросів-курсантів. За відносно короткий термін військовослужбовці фактично власними силами створили сучасний полігон із розгалуженою навчальною інфраструктурою.

"Наш командир із позивним "Інструктор" зібрав команду і буквально за півтора року зробив цей центр", – розповідає один з інструкторів.

На полігоні облаштовано вісім вогневих рубежів, підземний інтерактивний клас, навчальний взводний опорний пункт, секції для роботи з гранатами та гранатометами, тренажери й VR-системи. Є окремі зони для підготовки снайперів, роботи важкої техніки та протидії безпілотникам.

Навчання максимально наближене до реальних умов сучасного бою. Тут відпрацьовують дії на відкритій місцевості, у лісосмугах, в умовах урбанізованої забудови, на річці та під час десантних операцій.

Окрема риса цього полігона, якою може похвалитися далеко не кожен навчальний центр, – наявність власної ППО. Захищене від ворожих атак небо дозволяє проводити весь процес навчання злагоджено й безперервно.

Окремий напрямок підготовки – протидія безпілотникам (фото 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС)

Війна дронів

Окремий напрямок підготовки – протидія безпілотникам.

Молодший сержант із позивним "Хуліган", інструктор навчального центру, спеціалізується саме на цьому напрямку.

"Нерозумний воїн – це погано. Хлопці повинні включати голову на сто відсотків", – говорить він.

І це правило тут неухильне. Як підкреслює командир "Інструктор" – можливо, й жорстко, зате без прикрас і абсолютно правдиво: "Створення справжніх бойових навичок – це не просто "для галочки". Це глибока й сильна база, яка закарбовується на все життя, тому що зняти її можна тільки з головою".

За його словами, сьогодні піхоті дедалі складніше працювати на полі бою.

"Раніше можна було на техніці заїжджати на позицію, а зараз це вже майже неможливо. Дрони змінили війну", - підкреслює "Хуліган".

Отож, зважаючи на реалії війни, курсанти навчаються прихованому переміщенню, пошуку "сліпих зон" ворожих камер, роботі в окопах та забудові, стрільбі по рухомих повітряних цілях із різних положень.

Для цього створені спеціальні вправи: від роботи з 12-м калібром до тренувань на пікапах, що імітують рух та хитання техніки.

"Ми створили алгоритм, який дає людям саме ті знання, які потрібні зараз, в умовах сучасних бойових дій", – пояснює інструктор.

Усі інструктори мають реальний бойовий досвід (фото 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС)

Бойовий досвід, який передають далі

У центрі наголошують: усі інструктори мають реальний бойовий досвід.

Більшість із них пройшла найважчі ділянки фронту, а отримані знання одразу впроваджуються в навчальний процес.

"Війна постійно трансформується. Наші випускники телефонують, розповідають, як змінилася тактика противника, діляться свіжим досвідом, і на основі такого зворотного зв'язку ми відразу вносимо корективи в підготовку аби навчання максимально відповідали реаліям фронту", – каже "Хуліган".

За кожним таким оновленням стоять конкретні фахівці. Поки одні інструктори навчають воїнів діяти тактично грамотно, про ментальне здоров’я та стійкість підрозділів дбають профільні фахівці. Зокрема, медикиня, офіцер із позивним "Відьма", розробила та впровадила концептуальну програму подолання бойового стресу, яка стала важливою складовою загального вишколу.

За кожним оновленням стоять конкретні фахівці (фото 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС)

Навчити виживати

Базова підготовка триває 51 день. За час курсу військовослужбовці проходять вогневу, тактичну, медичну, інженерну та фізичну підготовку.

Окрему увагу приділяють витривалості бійця.

"Витримка, здатність протистояти втомі – надважлива історія", – зазначає один з інструкторів.

Наприкінці курсу проводять марш-кидок до десяти кілометрів і долають психологічну смугу перешкод під контролем інструкторів та медиків.

Крім того, з ініціативи командира "Інструктора" до програми ввели морську десантну підготовку, якої немає у стандартному курсі БЗВП. Досвід бойових дій у Кринках показав, що підготовка до дій на воді, подолання водних перешкод, десантні елементи, командна взаємодія, фізична витривалість і психологічна стійкість у водному середовищі є вкрай необхідними для військовослужбовців.

На полігоні облаштовано вісім вогневих рубежів та підземний інтерактивний клас (фото 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС)

Не лише навчання, а й адаптація

До навчального центру прибувають люди з різним досвідом – мобілізовані, добровольці, контрактники, військові, які переведені з інших родів військ.

Для багатьох перші дні стають серйозним психологічним випробуванням. Щоб полегшити адаптацію, новоприбулі отримують три дні без занять, протягом яких знайомляться між собою та з інструкторами, планом навчання й інфраструктурою полігону.

"Люди приходять із різними настроями. Ми багато розмовляємо, пояснюємо, намагаємося підбадьорити", – розповідає інструктор "Фред".

За його словами, більшість проблем виникає через нестачу інформації.

Тому командири та інструктори відкриті до діалогу і завжди готові поговорити з новобранцем про специфіку служби та відповісти на його запитання. Наприклад, детально розказати про норми забезпечення, правила проходження служби, нарахування виплат, подальшого розподілу тощо.

"Якщо командир знає про проблему підлеглого, то 99 відсотків питань вирішуються. Тому дуже важливі довіра і щире спілкування", – пояснює "Фред".

Про ментальне здоров’я та стійкість підрозділів дбають профільні фахівці (фото 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС)

Честь форми

Для інструкторів важливими є не лише знання та фізична підготовка, а й ставлення до служби.

"Честь мундира ти маєш нести і доносити до інших", – наголошує молодший сержант "Хуліган".

Саме тому курсантів навчають дисципліни, охайності, поваги до цивільних і відповідальності за власні вчинки.

"Не кожен військовий із бойовим досвідом може стати інструктором", – говорить "Хуліган".

На його переконання, фахівець, який навчає інших, повинен не лише знати свою справу, а й уміти передавати знання, знаходити спільну мову з людьми, мотивувати й навчати.

Сержант підкреслює, що військовослужбовець повинен бути прикладом і пам'ятати, що представляє Збройні Сили України.

Саме тому в центрі особливу увагу приділяють формуванню команди професійних наставників. Адже саме від їхньої роботи залежить найголовніше – чи зможе новоприбулий військовослужбовець використати ці знання на фронті та з честю і професійно виконати завдання.

Базова підготовка триває 51 день (фото 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС)

Побут має значення

На полігоні створені умови для комфортного проходження підготовки.

Працюють два мобільні банні комплекси, обладнано модульний спортивний майданчик, організовано централізоване харчування, функціонує система зовнішньої охорони та внутрішніх постів.

Командири постійно відстежують побутові питання і оперативно реагують на проблеми.

Інструктори підтримують зв'язок із випускниками навіть після завершення навчання. За потреби допомагають із вирішенням бюрократичних питань, відновленням документів і консультують щодо подальшої служби.

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Захищене власною ППО небо, інтенсивні тренування бійців, впровадження нових технологій, методик і практик, а також безперервний розвиток самих інструкторів – усе це працює на єдиний результат.

На навчальному полігоні 36-ї бригади морської піхоти ніхто не розраховує на поблажки чи результат "за гарні очі". Натомість тут формують знання й навички, які в бою можуть стати вирішальними. Адже саме якісна підготовка дає реальний шанс вистояти під вогнем, зберегти людей та повернутися з перемогою.

Долучайтеся до команди найкращих! Звертайтеся до Військово-Морських Сил за телефоном: +38 (097) 041-17-55 або заходьте на офіційний сайт: recrutvms.mil.gov.ua