"Наша задача – научить человека выживать на войне": как готовят морпехов в учебном центре 36-й бригады ВМС

Современная война меняется почти ежедневно. Новые тактики противника, массовое применение дронов, постоянная потребность в адаптации заставляют украинских военных непрерывно совершенствовать систему подготовки. Одним из мест, где этот опыт превращают в знания для новобранцев, является учебный центр 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил Украины – подробнее в материале РБК-Украина.
Современная война меняется почти ежедневно. Новые тактики противника, массовое применение дронов, постоянная потребность в адаптации заставляют украинских военных непрерывно совершенствовать систему подготовки.
Одним из мест, где этот опыт превращают в знания для новобранцев, является учебный центр 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил Украины – подробнее в материале РБК-Украина.
Здесь одновременно могут проходить базовую общевойсковую подготовку до 240 матросов-курсантов. За относительно короткий срок военнослужащие фактически собственными силами создали современный полигон с разветвленной учебной инфраструктурой.
"Наш командир с позывным "Инструктор" собрал команду и буквально за полтора года сделал этот центр", – рассказывает один из инструкторов.
На полигоне обустроено восемь огневых рубежей, подземный интерактивный класс, учебный взводный опорный пункт, секции для работы с гранатами и гранатометами, тренажеры и VR-системы. Есть отдельные зоны для подготовки снайперов, работы тяжелой техники и противодействия беспилотникам.
Обучение максимально приближено к реальным условиям современного боя. Здесь отрабатывают действия на открытой местности, в лесополосах, в условиях урбанизированной застройки, на реке и во время десантных операций.
Отдельная черта этого полигона, которой может похвастаться далеко не каждый учебный центр, – наличие собственной ПВО. Защищенное от вражеских атак небо позволяет проводить весь процесс обучения слаженно и непрерывно.
Отдельное направление подготовки – противодействие беспилотникам.
Младший сержант с позывным "Хулиган", инструктор учебного центра, специализируется именно на этом направлении.
"Неразумный воин – это плохо. Ребята должны включать голову на сто процентов", – говорит он.
И это правило здесь неукоснительное. Как подчеркивает командир "Инструктор" – возможно, и жестко, зато без прикрас и абсолютно правдиво: "Создание настоящих боевых навыков – это не просто "для галочки". Это глубокая и сильная база, которая запечатлевается на всю жизнь, потому что снять ее можно только с головой".
По его словам, сегодня пехоте все сложнее работать на поле боя.
"Раньше можно было на технике заезжать на позицию, а сейчас это уже почти невозможно. Дроны изменили войну", – подчеркивает "Хулиган".
Поэтому, учитывая реалии войны, курсанты обучаются скрытному перемещению, поиску "слепых зон" вражеских камер, работе в окопах и застройке, стрельбе по движущимся воздушным целям из разных положений.
Для этого созданы специальные упражнения: от работы с 12-м калибром до тренировок на пикапах, имитирующих движение и качку техники.
"Мы создали алгоритм, который дает людям именно те знания, которые нужны сейчас, в условиях современных боевых действий", – объясняет инструктор.
В центре подчеркивают: все инструкторы имеют реальный боевой опыт.
Большинство из них прошли самые тяжелые участки фронта, а полученные знания сразу внедряются в учебный процесс.
"Война постоянно трансформируется. Наши выпускники звонят, рассказывают, как изменилась тактика противника, делятся свежим опытом, и на основе такой обратной связи мы сразу вносим коррективы в подготовку, чтобы обучение максимально отвечало реалиям фронта", – говорит "Хулиган".
За каждым таким обновлением стоят конкретные специалисты. Пока одни инструкторы обучают воинов действовать тактически грамотно, о ментальном здоровье и устойчивости подразделений заботятся профильные специалисты. В частности, медик, офицер с позывным "Ведьма", разработала и внедрила концептуальную программу преодоления боевого стресса, которая стала важной составляющей общей выучки.
Базовая подготовка длится 51 день. За время курса военнослужащие проходят огневую, тактическую, медицинскую, инженерную и физическую подготовку.
Отдельное внимание уделяют выносливости бойца.
"Выдержка, способность противостоять усталости – сверхважная история", – отмечает один из инструкторов.
В конце курса проводят марш-бросок до десяти километров и преодолевают психологическую полосу препятствий под контролем инструкторов и медиков.
Кроме того, по инициативе командира "Инструктора" в программу ввели морскую десантную подготовку, которой нет в стандартном курсе БЗВП. Опыт боевых действий в Крынках показал, что подготовка к действиям на воде, преодоление водных препятствий, десантные элементы, командное взаимодействие, физическая выносливость и психологическая стойкость в водной среде являются крайне необходимыми для военнослужащих.
В учебный центр прибывают люди с разным опытом – мобилизованные, добровольцы, контрактники, военные, переведенные из других родов войск.
Для многих первые дни становятся серьезным психологическим испытанием. Чтобы облегчить адаптацию, новоприбывшие получают три дня без занятий, в течение которых знакомятся между собой и с инструкторами, планом обучения и инфраструктурой полигона.
"Люди приходят с разными настроениями. Мы много разговариваем, объясняем, стараемся подбодрить", – рассказывает инструктор "Фред".
По его словам, большинство проблем возникает из-за нехватки информации.
Поэтому командиры и инструкторы открыты к диалогу и всегда готовы поговорить с новобранцем о специфике службы и ответить на его вопросы. Например, подробно рассказать о нормах обеспечения, правилах прохождения службы, начислении выплат, дальнейшем распределении и т.д.
"Если командир знает о проблеме подчиненного, то 99 процентов вопросов решаются. Поэтому очень важны доверие и искреннее общение", – объясняет "Фред".
Для инструкторов важны не только знания и физическая подготовка, но и отношение к службе.
"Честь мундира ты должен нести и доносить до других", – подчеркивает младший сержант "Хулиган".
Именно поэтому курсантов учат дисциплине, аккуратности, уважению к гражданским и ответственности за собственные поступки.
"Не каждый военный с боевым опытом может стать инструктором", – говорит "Хулиган".
По его убеждению, специалист, обучающий других, должен не только знать свое дело, но и уметь передавать знания, находить общий язык с людьми, мотивировать и учить.
Сержант подчеркивает, что военнослужащий должен быть примером и помнить, что представляет Вооруженные Силы Украины.
Именно поэтому в центре особое внимание уделяют формированию команды профессиональных наставников. Ведь именно от их работы зависит самое главное – сможет ли новоприбывший военнослужащий использовать эти знания на фронте и с честью и профессионально выполнить задачу.
На полигоне созданы условия для комфортного прохождения подготовки.
Работают два мобильных банных комплекса, оборудована модульная спортивная площадка, организовано централизованное питание, функционирует система внешней охраны и внутренних постов.
Командиры постоянно отслеживают бытовые вопросы и оперативно реагируют на проблемы.
Инструкторы поддерживают связь с выпускниками даже после завершения обучения. При необходимости помогают с решением бюрократических вопросов, восстановлением документов и консультируют относительно дальнейшей службы.
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Защищенное собственной ПВО небо, интенсивные тренировки бойцов, внедрение новых технологий, методик и практик, а также непрерывное развитие самих инструкторов – все это работает на единый результат.
На учебном полигоне 36-й бригады морской пехоты никто не рассчитывает на поблажки или результат "за красивые глаза". Вместо этого здесь формируют знания и навыки, которые в бою могут стать решающими. Ведь именно качественная подготовка дает реальный шанс выстоять под огнем, сберечь людей и вернуться с победой.
Присоединяйтесь к команде лучших! Обращайтесь в Военно-Морские Силы по телефону: +38 (097) 041-17-55 или заходите на официальный сайт: recrutvms.mil.gov.ua