Наше государство и нацию сотрут: премьер Эстонии о плане НАТО по защите стран Балтии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила недовольство планом НАТО по защите стран Балтии в случае войны. По ее словам, в случае вторжения, государство успеют стереть с карты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как отметила премьер, план НАТО предусматривает, что страны Балтии могут быть полностью захвачены и освобождены лишь через 180 дней. По словам Каллас, только за более чем 100 дней с начала войны на территории Украины, Россия уже совершила военные преступления против мирного населения.
"Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры. Если вы бывали в Таллинне и знаете наш старый город и века истории и культуры, которые есть там - все это будет стерто с карты, включая наших людей, нашу нацию",- заявила Кая Каллас.
Сегодня в каждой стране Балтии базируются около полутора тысяч военных НАТО, которые проходят ротацию. Концепция обороны предполагает, что противник будет опасаться ответа от Альянса в случае вторжения.
Коллас заметила, что лично разговаривала с солдатами НАТО, которые также не очень рады идеи, что они должны умереть, в случае начала войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.