Нащадки депортованих із Польщі українців отримають компенсації: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4540-IX, який вносить зміни до чинного закону "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон №4540-IX та заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Документ розширює перелік осіб, які визнаються депортованими, включаючи українців, насильно переселених з територій, що входили до складу Польщі у 1944–1951 роках.

Зокрема, йдеться про автохтонне українське населення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини, яке постраждало внаслідок домовленостей між СРСР і Польською Народною Республікою.

Сибіга наголосив, що це - "гідний крок, який повертає історичну справедливість щодо цього жахливого злочину".

За його словами, держава надаватиме допомогу як живим депортованим, так і їхнім нащадкам.

"Це також стосується правонаступниці СРСР - РФ, яка й сьогодні щоденно вбиває та викрадає наших громадян. Цей закон чітко визначає термінологію, обставини подій та правові наслідки цього злочину.", - заявив він.

Що передбачає новий закон

Особи, які були переселені примусово, та їхні нащадки офіційно визнаються депортованими.

Україна визнає такі дії незаконними та злочинними актами радянського та польського тоталітарних режимів. Відповідна норма закріплена в оновленій редакції закону.

Компенсації за майно

Депортованим особам або їх спадкоємцям по можливості буде повернуто вилучене майно (житлові будинки, інше нерухоме майно). Якщо це неможливо - буде надано грошову компенсацію вартості.

Заяви на компенсацію потрібно подати впродовж трьох років із моменту отримання статусу депортованого.

Виплати відбуватимуться поетапно протягом п’яти років, з обов’язковим першим траншем не менше 20% суми.

Якщо депортована особа померла після прийняття рішення - компенсація надається її спадкоємцям.

Депортованим особам, які нині мешкають у сільській місцевості, гарантується безоплатна передача у власність земельних паїв за рахунок держзапасу або резервного фонду.

У разі смерті особи - виплата переходить до дружини/чоловіка або дітей. Умови та розміри допомоги має затвердити Кабмін.