Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4540-IX, который вносит изменения в действующий закон "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон №4540-IX и заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Документ расширяет перечень лиц, которые признаются депортированными, включая украинцев, насильно переселенных с территорий, входивших в состав Польши в 1944-1951 годах.

В частности, речь идет об автохтонном украинском населении с Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Подляшья, Любачивщины и Западной Бойковщины, которое пострадало в результате договоренностей между СССР и Польской Народной Республикой.

Сибига подчеркнул, что это - "достойный шаг, который возвращает историческую справедливость в отношении этого ужасного преступления".

По его словам, государство будет оказывать помощь как живым депортированным, так и их потомкам.

"Это также касается правопреемницы СССР - РФ, которая и сегодня ежедневно убивает и похищает наших граждан. Этот закон четко определяет терминологию, обстоятельства событий и правовые последствия этого преступления", - заявил он.

Что предусматривает новый закон

Лица, которые были переселены принудительно, и их потомки официально признаются депортированными.

Украина признает такие действия незаконными и преступными актами советского и польского тоталитарных режимов. Соответствующая норма закреплена в обновленной редакции закона.

Компенсации за имущество

Депортированным лицам или их наследникам по возможности будет возвращено изъятое имущество (жилые дома, другое недвижимое имущество). Если это невозможно - будет предоставлена денежная компенсация стоимости.

Заявления на компенсацию нужно подать в течение трех лет с момента получения статуса депортированного.

Выплаты будут происходить поэтапно в течение пяти лет, с обязательным первым траншем не менее 20% суммы.

Если депортированное лицо умерло после принятия решения - компенсация предоставляется его наследникам.

Депортированным лицам, которые сейчас проживают в сельской местности, гарантируется бесплатная передача в собственность земельных паев за счет госзапаса или резервного фонда.

В случае смерти лица - выплата переходит к жене/мужу или детям. Условия и размеры помощи должен утвердить Кабмин.