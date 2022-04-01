Наша задача помочь Украине выиграть войну, - Ахметов

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что сейчас имеет значение, – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", - подчеркнул бизнесмен.

По словам Ахметова, в таких условиях нет и не может быть никаких разногласий между украинской властью и украинским бизнесом.

"Наша общая цель - свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина", - добавил он.

Как сообщалось, с начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины.

Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.