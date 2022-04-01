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Наше завдання допомогти Україні виграти війну, - Ахметов

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Завдання бізнесу допомогти Україні виграти війну, яку розв’язала Росія, та зберегти незалежну і європейську державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар бізнесмена Ріната Ахметова для Bloomberg.

"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному, що зараз має значення, – допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити та полегшити їхній біль та страждання", - наголосив бізнесмен.

За словами Ахметова, за таких умов немає і не може бути жодних розбіжностей між українською владою та українським бізнесом.

"Наша спільна мета - вільна, незалежна, соборна, демократична та європейська Україна", - додав він.

Як повідомлялося, з початку війни підприємства Ахметова почали надавати матеріальну та технічну підтримку збройним силам та силам територіальної оборони для захисту суверенітету України.

Також його бізнеси разом із благодійним фондом розгорнули програми гуманітарної допомоги постраждалим від війни мирним громадянам.

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Рінат Ахметов