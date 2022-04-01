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Наша задача помочь Украине выиграть войну, - Ахметов

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 11:06
Наша задача помочь Украине выиграть войну, - Ахметов Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Задача бизнеса помочь Украине выиграть войну, которую развязала Россия, и сохранить независимое и европейское государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бизнесмена Рината Ахметова для Bloomberg.

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что сейчас имеет значение, – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", - подчеркнул бизнесмен.

По словам Ахметова, в таких условиях нет и не может быть никаких разногласий между украинской властью и украинским бизнесом.

"Наша общая цель - свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина", - добавил он.

Как сообщалось, с начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины.

Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.

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Ринат Ахметов
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