"Наша відданість залізна": у США обіцяють підтримувати Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу

Посадовець зазначив, що відданість США українським партнерам "не просто непохитна, а є залізною".

"Ми продовжуватимемо вживати заходів і робити все можливе, аби Україна мала все потрібне, щоб захистити себе, захистити свою територіальну цілісність", - наголосив Пател.

За його словами, Сполучені Штати докладатимуть зусиль, аби забезпечити найкращі можливі позиції для України за столом переговорів, коли б цей переговорний процес не розпочався.

Офіційний представник Держдепу додав, що відомство регулярно контактує з Конгресом у питаннях, пов’язаних із зовнішньою політикою та національною безпекою - як з демократами, так і республіканцями.