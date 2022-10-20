UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Наша відданість залізна": у США обіцяють підтримувати Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу

Фото: США обіцяють підтримувати Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в поточних масштабах незажно від того, яка партія переможе на виборах до Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника речника Державного департаменту Ведана Патела, зроблену під час брифінгу.

Посадовець зазначив, що відданість США українським партнерам "не просто непохитна, а є залізною".

"Ми продовжуватимемо вживати заходів і робити все можливе, аби Україна мала все потрібне, щоб захистити себе, захистити свою територіальну цілісність", - наголосив Пател.

За його словами, Сполучені Штати докладатимуть зусиль, аби забезпечити найкращі можливі позиції для України за столом переговорів, коли б цей переговорний процес не розпочався.

Офіційний представник Держдепу додав, що відомство регулярно контактує з Конгресом у питаннях, пов’язаних із зовнішньою політикою та національною безпекою - як з демократами, так і республіканцями.

Нагадаємо, офіційний представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі запевнив, що результати парламентських виборів у США не вплинуть на рівень військової та фінансової підтримки України.

До слова, вибори до Конгресу відбудуться 8 листопада 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України