"Наша Украина - едина": игроки "Динамо" поздравили украинцев с Днем единения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ФК "Динамо".

"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна - это наша единственная Украина", - говорится на сайте клуба.

Игроки "Динамо" сняли видео, в котором рассказали, откуда они. Главный месседж ролика в том, что каждый гордится тем, что он украинец, а город каждого из них остается украинским, несмотря на долгосрочную агрессию РФ на границах страны.