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"Наша Украина - едина": игроки "Динамо" поздравили украинцев с Днем единения

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 15:31
"Наша Украина - едина": игроки "Динамо" поздравили украинцев с Днем единения Фото: игроки "Динамо" поздравили украинцев с Днем единения (fcdynamo.com)
Автор: Наталия Гурковская

Игроки киевского "Динамо", бывшие футболисты клуба, представители тренерского штаба поддержали Украину в День единения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ФК "Динамо".

"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна - это наша единственная Украина", - говорится на сайте клуба.

Игроки "Динамо" сняли видео, в котором рассказали, откуда они. Главный месседж ролика в том, что каждый гордится тем, что он украинец, а город каждого из них остается украинским, несмотря на долгосрочную агрессию РФ на границах страны.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский издал указ о создании государственного праздника под названием День Единения. Теперь его будут отмечать ежегодно 16 февраля.

В этот день с праздником украинцев поздравили президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр обороны Украины Алексей Резников.

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