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"Наша Україна - єдина": гравці "Динамо" привітали українців з Днем єднання

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Київ, Середа 16 лютого 2022 15:31
"Наша Україна - єдина": гравці "Динамо" привітали українців з Днем єднання Фото: гравці "Динамо" привітали українців з Днем єднання (fcdynamo.com)
Автор: Наталія Гурковська

Гравці київського "Динамо", колишні футболісти клубу, представники тренерського штабу підтримали Україну у День єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ФК "Динамо".

"Вони народились та виросли у різних куточках країни, але батьківщина у всіх одна - це наша єдина Україна", - йдеться на сайті клубу.

Гравці "Динамо" зняли відео, в якому розповіли звідки вони. Головний меседж ролика в тому, що кожен пишається тим, що він українець, а місто кожного з них залишається українським попри довготривалу агресію РФ на кордонах країни.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський видав указ про створення державного свята під назвою День Єднання. Тепер його будуть відзначати щороку 16 лютого.

Цього дня зі святом українців привітали президент Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, міністр оборони України Олексій Рєзніков.

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