"Наша Україна - єдина": гравці "Динамо" привітали українців з Днем єднання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ФК "Динамо".

"Вони народились та виросли у різних куточках країни, але батьківщина у всіх одна - це наша єдина Україна", - йдеться на сайті клубу.

Гравці "Динамо" зняли відео, в якому розповіли звідки вони. Головний меседж ролика в тому, що кожен пишається тим, що він українець, а місто кожного з них залишається українським попри довготривалу агресію РФ на кордонах країни.