"Наша традиция – это свобода": как в Киеве прошел Марш равенства (фоторепортаж)

Марш равенства 2018 проходил под лозунгами "Маю право на кохання і на вільне існування", "Всі різні, всі рівні"

Марш равенства 2018 в Киеве собрал 17 июня более 5000 участников, что в два раза больше, нежели в прошлом году. Поддержать массовую правозащитную акцию пришли люди разного возраста и пола, отдельной частью колонны держались иностранные гости, представители международных организаций, волонтеры и просто неравнодушные люди, для которых Марш – это яркий "праздник свободы".

Не обошлось в этом году и без стычек. По ходу шествия колонны радикально настроенные молодые ребята несколько раз пытались атаковать участников Марша. Более того, около 150 человек из праворадикальной организации С14 пытались перегородить путь и остановить "радужную колонну". И все же полиции удалось оттеснить несогласных, задержав 28 праворадикалов.

Следует отдать должное сопровождающей акцию полиции, которая вовремя реагировала на любые провокации. Отметим, что за безопасность и порядок на Марше равенства отвечали около 5 тыс. правоохранителей.

STYLER также посетил Марш равенства 2018. Кто пришел поддержать акцию, что требовали ее участники и как все прошло – в ярком фоторепортаже.

Как в Киеве прошел Марш Равенства 2018 (видео: Валентина Балабанова/ РБК-Украина)

Перекрытые дороги, закрытые станции метро и жесткий КПП

Марш равенства 2018 стартовал в 10:00 напротив столичного Дома учителя (ул. Владимирская). При этом колонна начала формироваться еще с 9 утра.

В этом году организаторы сделали все возможное, чтобы максимально обезопасить участников Марша. Попасть на это событие любому желающему было не так-то просто.

Марш равенства несколько раз пытались атаковать его противники (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Наверняка, многие киевляне отметили, что с самого утра на вход и выход были закрыты две центральные станции столичного метрополитена: "Золотые ворота" и "Дворец спорта". Поэтому всем, кому нужно было попасть в центр, следовало доехать до ст. м. "Кловская" или "Лукьяновская", и уже от туда добираться до пункта назначения. Однако сделать это было нелегко.

Не следовало ожидать, что любой другой общественный транспорт довез бы вас прямо до Национальной оперы Украины. Ведь все подходы к месту сбора участников Марша были за несколько километров ограждены забором и охранялись полицией. Не пропускали никого (даже журналистов) ни под каким предлогом. Присоединиться к акции можно было только со стороны Владимирской улицы.

Перед началом шествия возле места сбора участников Марша (Национальная опера Украины) была довольно напряженная ситуация (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Для многих киевлян закрытие двух станций метро было, мягко говоря, весьма неприятной неожиданностью. Подобное решение вызвало утренний "транспортный кризис" и суматоху. Однако организаторы Марша равенства принесли свои извинения и объяснили, что мера была вынужденной! Ведь следовало максимально ограничить возможность праворадикалов добраться до Владимирской улицы, которые за несколько дней до начала Марша активно призывали срывать акцию.

"Остров свободы"

После утреннего кардио, "намотав" несколько кварталов, добираемся таки до места формирования колонны Марша. До этого, кстати, каждый участник должен был пройти через металлоискатели и обязательную проверку личных вещей.

А перед входом на КПП участников Марша равенства ждали противники ЛГБТ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

И пока за плотным кольцом полицейских свои акции собирают радикалы и различные религиозные объединения, внутри этого кольца постепенно образовывается разноцветный, веселый и с музыкой "остров свободы".

"Пришли сюда, потому что мы хотим жить в стране европейского образца, с европейскими ценностями, где выполняются конституционные права каждого. Это мероприятия – о равенстве граждан. Поэтому мы здесь, так как наше обществе еще очень далеко от европейских стандартов. Да, мы видели каких-то несогласных людей, которые пытались нам объяснить, что нам, женщинам, нужно рожать детей, быть "традиционными" и т.д. В общем, были озвучены весьма стандартные ожидания нашего общества по отношению не только к женщинам, а в принципе ко всем людям – как нам всем нужно строить свою интимную и личную жизнь…

Марш равенств и неделя Киев-прайда – это одна из наиболее громких и массовых акций в году, направленных объяснить наши права. Чтобы люди хоть раз в году задумались, а почему, собственно, все эти участники Марша пришли сюда, что они этим хотят сказать? Это мероприятие может подтолкнуть кого-то задуматься более серьезно, попытаться разобраться в проблеме. И понять, наконец, что в научных кругах уже давно вопрос сексуальной ориентации решен – это биологическая особенность каждого человека. Поэтому сам факт проведения того же Марша равенства никак не может заставить человека как-то изменить свою ориентацию", - рассказывает STYLER одна из участниц Марша равенства Станислава, которая пришла на мероприятие со своими знакомыми.

Участники и организаторы подчеркивают, что Марш равенства - это в первую очередь акция в поддержку базовых прав человека (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Следует отметить, что противники Марша равенства считают подобное мероприятие "пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации", мол, участники акции "выставляют на показ свои сексуальные предпочтения".

Здесь организаторы Марша лишь улыбаются, ведь никто никакой "пропагандой" и уж тем более "показухой" здесь не занимается.

"Марш Равенства – это вопрос не секса, а защиты прав человека, которые в Украине пока еще активно нарушаются. Люди выходят на улицу, чтобы заявить о том, что они должны иметь такие же гражданские права, как и большинство людей, а дискриминация должна остаться в прошлом. Отметим, что участниками Марша Равенства необязательно могут быть представители ЛГБТ-сообщества. На него выходят много гетеросексуальных людей, которые ходят поддержать дискриминируемую часть населения", - говорит организаторы Киев-прайда.

Развлекали публику яркие участники Марша равенства - музыкальная платформа с дрэг-квин, выступающих под песню с символическим названием "Не ховай очей" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Увидеть что-либо не означает этим стать"

Также интересуемся мнением участников Марша об еще одной популярной "установке" противников акции – "Что, если дети увидят, и станут геями?"

"На эту тему читал как-то очень хороший ответ. А что, если дети увидят марш победы, то они сразу станут ветеранами?! И вот марш вдв-шников – дети же не станут сразу вдв-шниками. Увидеть что-либо не означает этим стать!" - говорит Виктор из Одессы, участник ЛГБТ-организации "Лига".

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно опуститься до уровня тех, кто его задает, и сказать только: "Слава богу, что дети видят вас и не делают так, как вы". Это бред! Что именно дети увидят на этом Марше?! Нужно понимать, что дети каждый день видят отношения гетеросексуальных родителей. Также они могут видеть отношения гомосексуальных родителей. Это все про любовь и поддержку! А секс есть там, и там. Но какая разница? Она только в поле людей. Поэтому в чем проблема?" - объясняет свою точку зрения руководительница организации "Инсайт", сопредседательница Совета ЛГБТ-организаций Елена Шевченко.

Предстаивтели ЛГБТ-сообщества в Украине уже многие годы пытаются добиться права официально заводить семьи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

ЛГБТ-активистка пытается обратить внимание на другую проблему – неконтрольное развитие ультраправых движений в Украине.

"В Украине растет количество ультраправых организаций и с этим ничего не делает ни полиция, ни государство. И они не только пытаются срывать ЛГБТ-акции. Они также бьют ромов, притесняют по этническим признакам, несогласны с людьми, которые в принципе выглядят "как-то не так". Они за "чистоту нации". Но ведь это фашизм! И с этим нужно как-то бороться. Поэтому нужно более широко смотреть на проблему, думать, что делать с этим ультраконсерватизмом", - говорит Елена Шевченко.

Звезды и политики боятся потерять свою публику и электорат

Далеко не все публичные люди и украинские политики готовы поддержать Марш равенства (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока формируется колонна участников Марша равенства, пытаемся среди них встретить и публичных людей. Однако в этом году лишь единицы более-менее известных личностей пришли поддержать ЛГБТ-акцию. Среди пришедших – украинская травести дива Монро.

"И их, публичных людей, здесь не будет, потому что отношение в Украине к ЛГБТ-сообществу достаточно отрицательное, а артисты боятся потерять свою аудиторию. Вот и все. Поэтому каминг-аутов (ред. – открытое признанием человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству) не ждите ближайшие лет 30. От звезд, публичных персон, потому что электорат не поддерживает и не разделяет мнения людей, которые здесь собрались. Кто-то, может, и относится уже относительно безразлично, но в основному позиция отрицательная", - рассказывает STYLER Монро.

Поддержать Марш равенства 2018 пришла травести-дива Монро (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кстати, аналогичной точкой зрения поделилась и Елена Шевченко, только в отношении украинских политиков.

"Поддержка государством ЛГБТ-сообщества практически нулевая. Политики боятся потерять своих избирателей и т.д. Надеюсь, что скоро будет перелом и они поймут, насколько много людей вообще (в том числе и гетеросексуальных) поддерживают права ЛГБТ. Здесь просто нужно найти в себе смелость. А то, что наши политики говорят сейчас – это ужасно и не соответствует действительности. Говорят, что "поддержка ЛГБТ угрожает семейным ценностям". Но ЛГБТ борются за то, чтобы иметь семьи, чтобы закрепить это право на законодательном уровне", - говорит активистка, одна из организаторов Марша равенства Елена Шевченко.

Травести-дива Монро: "Это история про свободу выбора, самовыражения, любить открыто и не прятаться"

Продолжаем беседу с травести-дивой Монро, которая во второй раз пришла поддержать Марш равенства в Киеве.

"В позапрошлом году я побоялась, скажу откровенно, потому что чувствовала угрозу. И в этом году тоже был страх, когда шла сюда, потому что не знаешь, чего ждать от агрессивно настроенных религиозных фанатов. Как-то они очень сильно все воспринимают близко к сердцу. Но если не бог создал всю эту историю, тогда кто?! Все для чего-то нужно.

Я пришла сюда, потому что жить в страхе – это сродни моральному суициду.

А здесь история не только про права ЛГБТ, а история про свободу выбора, самовыражения, выглядеть так, как ты хочешь, любить открыто и не прятаться. К сожалению, я не была на подобных мероприятиях в других странах. Но в июле поеду на Лондон-прайд. И своими глаза увижу, как проходят подобные мероприятия в развитых странах", - рассказывает Монро.

Противники Марша равенства выступили с одним из лозунгов "У детей есть право на папу и на маму" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам травести-дивы, отношение к представителям ЛГБТ в Киеве с годами немного улучшилось, но вот в украинской провинции дела обстоят хуже.

"В провинции, даже в больших областных центрах до сих пор вряд ли ты себя будешь чувствовать комфортно и защищенно, будучи открытым геем, лесбиянкой или трансгендером. Если не кинут камень, то морально задавят.

Поэтому нужно заниматься просвещением. К сожалению, уровень образования украинцев очень низкий. Новости поступают очень быстро, люди не хотят образовываться, разбираться. Им так удобнее жить – в рамках стереотипов. Еще и религия подливает масла в огонь и делает это очень манипулятивно и цинично. А на самом деле, если никто не будет нарушать свободу и права других людей, мы все будем жить в мире и согласии", - подытожила Монро.

Марш равенства 2018: завершение

Поддержать Марш равенства в Киеве приехали участники из других стран (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Колонна из 5 тыс. участников Марша равенства проходила по центральным улицам Киева: по Владимирской, прошли рядом с парком им. Т. Шевченко, свернули на ул. Льва Толстого и дошли до одноименной станции метро.

По ходу шествия колонны больше никаких серьезных столкновений не было. Лишь иногда противники Марша появлялись со своими плакатами и лозунгами "Украина – не содом" или "У детей есть право на папу и на маму". Однако никаких агрессивных действий участники "антимарша" не принимали. При попытках препятствовать шествию, полиция отводила их за пределы колонны.

Следует отметить, что в этом году на Марш равенства пришло много иностранцев, а также представителей международных правозащитных организаций. Которые поддерживают ЛГБТ-прайд в Украине.

По завершению участников Марша равенства для безопасности сопровождали на станцию метро "Льва Толстого", где был предусмотрен отдельный состав. За столько ответственное отношение к обеспечению безопасности участники акции в голове колонны громко кричали "Спасибо полиции! Спасибо традиции!"

Как в Киеве прошел Марш равенства 2018 (фоторепортаж: Виталий Носач, РБК-Украина)

"В этом году Марш проходит под слоганом "Страна свободных". А ведь действительно Украина исторически считается свободолюбивой страной. Поэтому в ТАКОЙ стране с ТАКОЙ историей у каждого человека должна быть свобода выбора и фундаментальные права… В Одессе, откуда я приехал на Марш в Киеве, также проходят подобные акции, но менее масштабные. Но я наблюдаю, что в Одессе количество участников с каждым годом растет, а праворадикальных участников с каждым годом все меньше. Думаю, они просто понимают, что большинство людей выступают за права человека", - подытожил один из участников Марша равенства 2018 Виктор.

Напомним, 8 июня в Тель-Авиве прошел 20-й по счету "парад гордости" - гей-прайд-парад. Как это было, узнавайте в материале STYLER.

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