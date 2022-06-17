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При чем тут наша "спецоперация"? Путин нашел "виновного" в инфляции в мире

Фото: Владимир Путин, президент РФ (скрин відео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Инфляция в мире стала не следствием развязанной Россией войны в Украине, а якобы результатом "системных ошибок" в США и Европе.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РБК-Украина.

По словам Путина, утверждения Запада о "путинской инфляции" рассчитаны на "тех, кто читать и писать не умеет".

"Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем. А сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином и в энергетике в целом - это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии", - заявил он.

Глава Кремля добавил, что так называема "спецоперация" стала для Запада "спасательным кругом", чтобы "свалить на Россию все проблемы".

Напомним, ранее Путин обвинил США в том, что они "возомнили себя посланниками Господа".

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