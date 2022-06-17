При чому тут наша "спецоперація"? Путін знайшов "винного" в інфляції у світі

Інфляція в світі стала не наслідком розв'язаної Росією війни в Україні, а нібито результатом "системних помилок" в США і Європі.
Про це заявив російський президент Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє РБК-Україна.
За словами Путіна, твердження Заходу про "путінську інфляцію" розраховані на "тих, хто читати і писати не вміє".
"Наші дії зі звільнення Донбасу тут абсолютно ні при чому. А сьогоднішнє зростання цін, інфляція, проблеми з продовольством і паливом, бензином і в енергетиці в цілому - це результат системних помилок в економічній політиці діючої адміністрації США і європейської бюрократії", - заявив він.
Глава Кремля додав, що так звана "спецоперація" стала для Заходу "рятувальним кругом", щоб "звалити на Росію всі проблеми".
Нагадаємо, раніше Путін звинуватив США у тому, що вони "уявили себе посланцями Господа".
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