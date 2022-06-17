При чому тут наша "спецоперація"? Путін знайшов "винного" в інфляції у світі

За словами Путіна, твердження Заходу про "путінську інфляцію" розраховані на "тих, хто читати і писати не вміє".

"Наші дії зі звільнення Донбасу тут абсолютно ні при чому. А сьогоднішнє зростання цін, інфляція, проблеми з продовольством і паливом, бензином і в енергетиці в цілому - це результат системних помилок в економічній політиці діючої адміністрації США і європейської бюрократії", - заявив він.

Глава Кремля додав, що так звана "спецоперація" стала для Заходу "рятувальним кругом", щоб "звалити на Росію всі проблеми".