Наша рішучість посилюється. Боррель відреагував на масовані удари по Україні

Масовані терористичні атаки Російської Федерації проти України лише посилюють рішучість Європейського союзу (ЄС) у підтримці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

"Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масовані атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу. Рішучість ЄС захищати Україну буде лише посилюватися", - написав Боррель.

Російські масовані обстріли

Війська РФ практично щодня завдають ударів по Україні. Окупанти активно застосовують "Шахеди", а також останнім часом все частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.

Як приклад, у ніч на 22 березня терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару під час якого застосували 151 засіб повітряного нападу. Під час атаки росіяни обстріляли об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Цієї ночі російські терористи атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда. Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона знищила 9 дронів.