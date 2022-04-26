"Наша місія - вижити": чергове перехоплення телефонної розмови окупанта
СБУ оприлюднила чергове перехоплення телефонної розмови окупанта. Він розповідає, що відмовляється йти в контр-наступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як повідомила СБУ, українські захисники так ефективно нищать ворога на Харківщині, що окупанти бояться наступати на цьому напрямку.
Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
"Спочатку наших просто кидали наперед. З іншої роти. Їх мертвими привезли. На броню стрибає та поїхали на зачистку села. А там завжди чекають і стріляють укропи. Сьогодні люди почали відмовлятись. Росіяни відмовилися, наші відмовилися, але луганчани поїхали", - розповідає своїй матері чоловік, якого мобілізували на території "ДНР".
Він говорить, що відмовився іти у наступ під Ізюмом і не хоче бути гарматним м’ясом. Чоловік не збирається підписувати жодних контрактів із окупантами.
"Наша місія - вижити! Слів немає. Росія залишає по собі руїни. Прорватись туди не можуть. 9 травня це все не скінчиться", - резюмує окупант.
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня російські окупанти вчергове обстрілюють житлові райони Харкова. Внаслідок чого троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.
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