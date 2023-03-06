UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наша мета - позбавити імунітету перед трибуналом вище керівництво РФ, - глава МЗС

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі головна мета України щодо спецтрибуналу - вирішити питання імунітетів "трійки" вищого керівництва РФ від переслідування у міжнародному праві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Вони (Спільна слідча група, - ред.) мають просунутися в питанні форми трибуналу і в питанні імунітетів Путіна як глави держави, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що "в міжнародному праві в будь-якій країні є така трійка, яка користується повним імунітетом від переслідування".

"А наша мета - безумовно вирішити це питання імунітетів. Юридично це можливо, але це така "філігранна нейрохірургічна операція", - наголосив міністр.

Нагадаємо, створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії підтримують вже 30 країн.

Також ми писали, що, за словами заступника державного секретаря США Вікторії Нуланд, міжнародний трибунал може розпочати свою роботу влітку 2023 року.

Як просунулось питання щодо створення суду над Путіним, чому деяких партнерів доводиться вмовляти і що робиться в напрямку створення механізму репарацій, – читайте в інтерв'ю РБК-Україна з генеральним прокурором України Андрієм Костіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба