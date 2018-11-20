"Наш край": власть провалила подготовку к зиме, и виновные должны быть наказаны

Фото: Сергей Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

"Наш край" призывает Кабмин провести служебную проверку провала начала отопительного сезона

Партия "Наш край" призывает правительство провести служебную проверку провала начала отопительного сезона и уволить виновных чиновников за халатное отношение к своим обязанностям. Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что власть на всех уровнях замыливала глаза украинцам "готовностью к зиме".

"В Одессе, Смеле, Кривом Роге люди начали перекрывать дороги, требуя тепла для домов. Хотя о долгах поставщиков тепла и опасности срыва отопительного сезона было известно давно. Партия призывает правительство провести служебную проверку и уволить чиновников, которые не проконтролировали подготовку к зиме", – отметил Шахов.

Народный депутат от "Нашего края" призвал не перекладывать на граждан последствия жадности государственных энергетических монополистов.

"В большинстве люди платят за потребленные коммунальные услуги. Даже после драконьего повышения тарифов. Несмотря на это газовую монополию наделили полномочиями шантажиста, который в любое время может перекрыть подачу топлива городам. Поставщики тепла накопили долги, которые пытаются "повесить" на граждан. Простых людей поставили в ситуацию заложников ведомственных разборок за денежные потоки", – пояснил Шахов.

Он обратился к правительству с требованием вмешаться в ситуацию с теплоснабжением, не дожидаясь прихода настоящих зимних морозов.

"Наш край" обращает внимание, что под угрозой отключения от газа и отопления еще 22 теплоснабжающих предприятия в девяти регионах Украины. Правительству следует немедленно вмешаться в ситуацию. Иначе перекрытие дорог украинцами станет трендом нового года", – резюмировал Шахов.

Напомним, из-за отсутствия отопления в домах протестовали жители городов Смела, Шепетовка, Кривой Рог, Одесса. Правительство возложило ответственность за срыв отопительного сезона на местные власти.