"Наш край": влада провалила підготовку до зими, і винні мають бути покарані

Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

"Наш край" закликає Кабмін провести службову перевірку провалу початку опалювального сезону

Партія "Наш край" закликає уряд провести службову перевірку провалу початку опалювального сезону і звільнити винних чиновників за недбале ставлення до своїх обов'язків. Про це заявив народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов, передає прес-служба політсили.

Він зазначив, що влада на всіх рівнях замыливала очі українцям "готовністю до зими".

"В Одесі, Смілі, Кривому Розі люди почали перекривати дороги, вимагаючи тепла для будинків. Хоча про борги постачальників тепла і небезпеки зриву опалювального сезону було відомо давно. Партія закликає уряд провести службову перевірку і звільнити чиновників, які не проконтролювали підготовку до зими", – зазначив Шахов.

Народний депутат від "Нашого краю" закликав не перекладати на громадян наслідки жадібності державних енергетичних монополістів.

"В більшості люди платять за спожиті комунальні послуги. Навіть після драконячого підвищення тарифів. Незважаючи на це газову монополію наділили повноваженнями шантажиста, який в будь-який час може перекрити подачу палива містах. Постачальники тепла накопичили борги, які намагаються "повісити" на громадян. Простих людей поставили в ситуацію заручників відомчих розборок за грошові потоки", – пояснив Шахов.

Він звернувся до уряду з вимогою втрутитися в ситуацію з теплопостачанням, не чекаючи приходу справжніх зимових морозів.

"Наш край" звертає увагу, що під загрозою відключення від газу та опалення ще 22 теплопостачальних підприємства в дев'яти регіонах України. Уряду слід негайно втрутитися в ситуацію. Інакше перекриття доріг українцями стане трендом нового року", – резюмував Шахов.

Нагадаємо, через відсутність опалення у будинках протестували мешканці міст Сміла, Шепетівка, Кривий Ріг, Одеса. Уряд поклав відповідальність за зрив опалювального сезону на місцеву владу.