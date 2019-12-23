"Наш край" в тройке лидеров на выборах в ОТО, - предварительный подсчет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего "Наш край" получил 61 мандат

"Наш край" подтвердил свое лидерство, заняв третье место среди партий на выборах в ОТО 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба партии на основании параллельного подсчета голосов.

Всего "Наш край" получил 61 мандат, что составляет 6,7% от всех депутатов, избранных от партий.

Также партия заняла первое место в голосовании по партийным спискам по всей стране. В единой городской общине, где состоялись выборы – Зиньковской ОТО в Полтавской области – партию поддержали 29% избирателей.

Также "Наш край" победил в Николаевской области, получив 22 мандата (39%) и обогнав "Слугу народа".

В целом, первое место по Украине заняла партия "Слуга народа" – 411 мандатов (44,2%), второе "Батькивщина" – 289 (31%).

Четвертое место занял ОПЗЖ – 38 депутатов (4,1%), пятое АПУ – 35 (3,8%), шестое "Европейская солидарность" – 28 мандатов (3%).

Напомним, 22 декабря 2019 состоялись первые местные выборы в 86 ОТО (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы – в 33 ОТО (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.