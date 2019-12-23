"Наш край" у трійці лідерів на виборах в ОТГ, - попередній підрахунок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього "Наш край" отримав 61 мандат

"Наш край" підтвердив своє лідерство, посівши третє місце серед партій на виборах в ОТГ 22 грудня. Про це повідомляє прес-служба партії на підставі паралельного підрахунку голосів.

Все "Наш край" отримав 61 мандат, що становить 6,7% від всіх депутатів, обраних від партій.

Також партія посіла перше місце в голосуванні за партійними списками по всій країні. В єдиній міській громаді, де відбулися вибори – Зіньківській ОТГ у Полтавській області – партію підтримали 29% виборців.

Також "Наш край" переміг у Миколаївській області, отримавши 22 мандати (39%) і обігнавши "Слугу народу".

В цілому, перше місце по Україні зайняла партія "Слуга народу" – 411 мандатів (44,2%), друге "Батьківщина" – 289 (31%).

Четверте місце зайняв ОПЗЖ – 38 депутатів (4,1%), п'яте АПУ – 35 (3,8%), шосте "Європейська солідарність" – 28 мандатів (3%).

Нагадаємо, 22 грудня 2019 відбулися перші місцеві вибори в 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міський) в 21 області України, а додаткові місцеві вибори – в 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) в 17 областях України.