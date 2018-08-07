"Наш край" рассказал, как предотвратить подорожание тепла и горячей воды по всей стране

"Наш край" призывает правительство немедленно прекратить "газовый беспорядок"

"Наш край" призывает правительство немедленно прекратить "газовый беспорядок" на местах и не позволить нарушать законодательство местной власти и газовым монополистам. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, комментируя недавнее соглашение на поставку "Киевтеплоэнерго" газа частной структурой по завышенной цене.

По его словам, правительство готовит для киевлян новую газовую схему для дальнейшего повышения услуг на отопление и горячую воду.

"Киевлянам грозит повышением услуг на отопление и горячую воду из-за конфликта, который уже несколько месяцев продолжается между властью Киева и НАК "Нафтогаз". Пока выясняют, кто должен оплачивать миллиардные долги предыдущего владельца, городские власти решили закупить газ по 10 200 грн за тысячу кубов, что почти вдвое дороже цены "Нафтогаза". "Наш край" призывает правительство немедленно прекратить газовый беспорядок на местах и не позволить нарушать законодательство местной власти и газовым монополистам", – отметил Мазурчак.

Более того, подчеркнул сопредседатель партии "Наш край", своим решением киевская власть создает новый газовый прецедент, который может быть распространен на другие регионы Украины.

"Вопреки закону городская власть закупает газ у частного поставщика по цене выше, чем это позволяет соответствующее постановление Кабмина. Как бы ни настаивали чиновники на временности решения, это основание для повышения коммунальных услуг на отопление и горячую воду в других городах", – уверен Мазурчак.

Он призвал правительство провести общий аудит газового рынка.

"Если правительство позволит местным властям перекладывать миллиардные долги олигархов на граждан, цена на газ и другие коммунальные услуги возрастет и без давления МВФ. "Наш край" требует немедленно провести публичный аудит газового рынка и себестоимости газа, который поставляется на предприятия ТКЭ. Власть должна предотвратить искусственное удорожание коммунальных услуг. И, самое главное, правительство должно снизить цену на газ, направив на нужды людей и ТКЭ топливо украинской добычи", – резюмировал Мазурчак.

Как известно, 1 августа во время пресс-брифинга на ТЭЦ-5 заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что городские власти заключили договор с частной компанией "УНБ" на поставку газа по цене 10 200 гривен за тысячу кубометров для нужд коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".