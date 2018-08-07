"Наш край" розповів, як запобігти подорожчання тепла та гарячої води по всій країні

"Наш край" закликає уряд негайно припинити "газовий безлад"

"Наш край" закликає уряд негайно припинити "газовий безлад" на місцях і не дозволити порушувати законодавство місцевій владі та газовим монополістам. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, коментуючи нещодавню угоду на поставку "Київтеплоенерго" газу приватною структурою за завищеною ціною.

За його словами, уряд готує для киян нову газову схему для подальшого підвищення послуг на опалення і гарячу воду.

"Киянам загрожує підвищенням послуг на опалення і гарячу воду через конфлікт, який вже кілька місяців триває між владою Києва і НАК "Нафтогаз". Поки з'ясовують, хто повинен оплачувати мільярдні борги попереднього власника, міська влада вирішила закупити газ по 10 200 грн за тисячу кубів, що майже вдвічі дорожче від ціни "Нафтогазу". "Наш край" закликає уряд негайно припинити газовий безлад на місцях і не дозволити порушувати законодавство місцевої влади та газовим монополістам", – зазначив Мазурчак.

Більше того, підкреслив співголова партії "Наш край", своїм рішенням київська влада створює новий газовий прецедент, який може бути поширений на інші регіони України.

"Всупереч закону міська влада закуповує газ у приватного постачальника за ціною вище, ніж це дозволяє відповідну постанову Кабміну. Як би не наполягали чиновники на тимчасовості рішення, це основа для підвищення комунальних послуг на опалення і гарячу воду в інших містах", – упевнений Мазурчак.

Він закликав уряд провести загальний аудит газового ринку.

"Якщо уряд дозволить місцевій владі перекладати мільярдні борги олігархів на громадян, ціна на газ та інші комунальні послуги зросте і без тиску МВФ. "Наш край" вимагає негайно провести публічний аудит газового ринку і собівартості газу, який поставляється на підприємства ТКЕ. Влада повинна запобігти штучному подорожчанню комунальних послуг. І, найголовніше, уряд повинен знизити ціну на газ, направивши на потреби людей і ТКЕ паливо українського видобутку", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, 1 серпня під час прес-брифінгу на ТЕЦ-5 заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що міська влада уклала договір з приватною компанією "УНБ" на поставку газу за ціною 10 200 гривень за тисячу кубометрів для потреб комунального підприємства "Київтеплоенерго".