"Наш край" призывает уволить чиновников, которые блокируют децентрализацию

Фото: Сергей Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

"Наш край" призывает уволить 99 глав РГА

"Наш край" призывает уволить 99 председателей райгосадминистраций, где тормозится реформа децентрализации, и провести следующие выборы в ОТО вместе с президентскими и парламентскими. Об этом заявил народный депутат от партии Сергей Шахов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нашего края".

Он отметил, что территории, где блокируется децентрализация, заметно отстают в социально-экономическом развитии от объединенных территориальных общин.

"В объединенных территориальных общинах существенно выше динамика роста собственных доходов на одного жителя, поступлений местных налогов и сборов. В ОТО строят дороги, больницы, садики, школы, центры предоставления административных услуг. Это подтверждает правильность курса на децентрализацию и создание объединенных громад, и партия "Наш край" принимает в этом активное участие. В то же время блокирование децентрализации на отдельных территориях выглядит преступлением перед людьми", – сказал Шахов.

Нардеп считает, что председателей районных государственных администраций, где блокируется децентрализация, следует освобождать от должностей.

"Карта децентрализации Украины сегодня выглядит, как решето. Отдельные регионы покрытые ОТО. Где их мало, а где-то и совсем нет. В 99 районах – никакой ОТО! И так процесс децентрализации сознательно тормозят отдельные чиновники, которые сидят на финансовых потоках и не хотят терять их. Таких председателей районных государственных администраций нужно немедленно увольнять", – отметил Шахов.

Он призвал власти предпринять шаги для ускорения децентрализации.

"Первое, следует провести выборы в будущих ОТО вместе с выборами президента и парламента. Это сэкономит средства и организационные ресурсы. Во-вторых, необходимо определить конечный срок завершения реформы децентрализации, что мобилизует здоровые реформаторские силы. В-третьих, ввести личную ответственность чиновников за торможение или бездействие в реформе децентрализации", – резюмировал Шахов.

Напомним, на 23 декабря этого года были назначены выборы в 125 новосозданных объединенных территориальных общинах. Однако из-за введения военного положения в 10 областях выборы будут проведены после завершения особого правового режима. В Украине уже сформированы 874 ОТО. Больше всего ОТО в Днепропетровской области (62), Житомирской (47) и Запорожской (44). Меньше всего – в Закарпатской области (6). Доходы местных бюджетов за 11 месяцев этого года выросли на 39 млрд грн (на 22,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 212,5 5 млрд грн.